Трьох американців визнано помилково засудженими після 36 років у в'язниці. Фото: RT

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Ракурс

У США помилково засуджені американці були виправдані судом Балтімору після повторного розгляду справи. У 1984 році їх звинуватили у вбивстві 14-річного хлопця.

Альфреда Честната, Ендрю Стюарта та Ренсома Воткінса було засуджено до довічного ув’язнення за вбивство підлітка. Перегляд справи відбувся після того, як один із чоловіків написав листа, в якому розповів, що має новий доказ своєї невинуватості, пише «ВВС Україна».

25 листопада суд міста Балтімора після перегляду справи зняв із чоловіків усі звинувачення.

Честнат, Стюарт і Воткінс на момент затримання були підлітками. Їх арештували у листопаді 1983 року. Тоді слідство вважало, що вони винні у вбивстві іншого підлітка Девітта Дакетта, якого було застрелено.

Згідно з заявою прокурора, звинувачення стосовно підозрюваних ґрунтувалися на свідченнях, які були отримані внаслідок тиску поліцейських. Також стало відомо, що під час розслідування правоохоронці проігнорували покази свідків, які називали вбивцею зовсім іншу людину.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у США помилково засуджений до 39 років ув’язнення чоловік отримає компенсацію в розмірі 21 млн дол. Крейга Коулі засудили у 1978 році й звільнили лише в 2017 році.