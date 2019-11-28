Главные новости 28 ноября: обыски в Зверобой, падение рейтинга Зеленского и прямые газовые переговоры Киева и Москвы, фото - Без табу

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Главными новостями четверга, 28 ноября, стали данные социологов о падении рейтинга президента Владимира Зеленского, обыски у волонтера Маруси Зверобой и проведение прямых газовых переговоров Киева и Москвы.

Социологи сегодня сообщили, что Зеленский осенью потерял 20% сторонников. Он в конце ноября завоевал положительное отношение к себе 52% украинцев. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% — в сентябре, 9% — в октябре, 12% — в начале ноября, 19% — в конце ноября.

Утром детективы Государственного бюро расследований устроили обыски в доме волонтера Маруси Зверобой (Елена Анатольевна Самбул). Зверобой назвала обыски политическим преследованием, поскольку следственные действия, по ее словам, «заказал» глава государства.

Россия и Украина в Вене провели двустороннюю «газовую встречу» на высшем уровне. По итогам переговоров стороны заявили, что «готовы к интенсификации совместной работы в двустороннем формате». Конкретики о том, что обсуждали в Вене, пока немного. Украинское Минэнерго ограничилось коротким сообщением о встрече и сообщило, что с россиянами говорили о «подписании договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему».