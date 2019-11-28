Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, падіння рейтингу Зеленського і прямі газові переговори Києва та Москви, фото — Без табу

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Головними новинами четверга, 28 листопада, стали дані соціологів про падіння рейтингу президента Володимира Зеленського, обшуки у волонтера Марусі Звіробій та проведення прямих газових переговорів Києва та Москви.

Соціологи сьогодні повідомили, що Зеленський за осінь втратив 20% прихильників. Він наприкінці листопада має позитивне ставлення 52% українців. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, впродовж осені зростала: 7% — у вересні, 9% — у жовтні, 12% — на початку листопада, 19% — наприкінці листопада.

Уранці детективи Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в будинку волонтера Марусі Звіробій (Олена Анатоліївна Самбул). Звіробій назвала обшуки політичним переслідуванням, оскільки слідчі дії, за її словами, «замовив» глава держави.

Росія і Україна у Відні провели двосторонню «газову зустріч» на найвищому рівні. За підсумками переговорів сторони заявили, що «готові до інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі». Конкретики про те, що обговорювали у Відні, наразі небагато. Українське Міненерго обмежилося коротким повідомленням про зустріч і розповіло, що з росіянами розмовляли про «підписання договору про транспортування газу через українську газотранспортну систему».