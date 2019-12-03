Юрий Погуляйко. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n130310-novym-glavoy-volynskoy-oga-stal-luganchanin.html

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Волынская ОГА получила нового руководителя. Юрий Погуляйко сегодня вступил в должность.

В Луцке нового губернатора представил замглавы Офиса президента Сергей Трофимов в ходе встречи с руководителями органов власти и местного самоуправления, сообщают «Волынские новости».

Мероприятие началось с опозданием на два часа. Трофимов объяснил это снегопадами и пробками на дорогах.

Погуляйко родом из Луганской области, имеет три высших образования, начинал свою карьеру участковым инспектором и дослужился до должности первого замглавы Луганской ОГА, на которой находился с августа 2019 года.

Согласно декларации, Погуляйко владеет двумя квартирами в Луганске и одной — в Киеве. За прошлый год чиновник официально заработал 200 тыс. грн.

Напомним, что кандидатура Погуляйко на должность главы Волынской ОГА была предложена 28 октября во время выездного заседания Кабмина в Мариуполе. Волынский облсовет без энтузиазма воспринял новость о назначении Погуляйко и обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о несогласии с таким решением.

30 октября против назначения Погуляйко проголосовал и Луцкий горсовет. Несмотря на это, 2 декабря Зеленский подписал указ о назначении Погуляйко главой Волынской ОГА.