Юрій Погуляйко. Фото: Ділова столиця

https://racurs.ua/ua/n130310-novym-golovou-volynskoyi-oda-stav-luganchanyn.html

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Волинська ОДА отримала нового керівника. Юрій Погуляйко сьогодні заступив на посаду.

У Луцьку нового губернатора представив заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов під час зустрічі з керівниками органів влади і місцевого самоврядування, повідомляють «Волинські новини».

Захід розпочався із запізненням на дві години. Трофимов пояснив це снігопадами і заторами на дорогах.

Погуляйко родом із Луганської області, має три вищі освіти, починав свою кар'єру дільничним інспектором і дослужився до посади першого заступника голови Луганської ОДА, на якій перебував із серпня 2019 року.

Згідно з декларацією, Погуляйко володіє двома квартирами в Луганську і однією — в Києві. Торік чиновник офіційно заробив 200 тис. грн.

Нагадаємо, що кандидатура Погуляйка на посаду голови Волинської ОДА була запропонована 28 жовтня під час виїзного засідання Кабміну в Маріуполі. Волинська облрада без ентузіазму сприйняла новину про призначення Погуляйка і звернулася до президента Володимира Зеленського, заявивши про незгоду з таким рішенням.

30 жовтня проти призначення Погуляйка проголосувала і Луцька міськрада. Попри це 2 грудня Зеленський підписав указ про призначення Погуляйка головою Волинської ОДА.