Касым-Жомар Токаев. Фото: РБК

https://racurs.ua/n130341-pagubnoe-zaiskivanie-s-rossiey-prezident-kazahstana-ne-priznaet-krym-anneksirovannym.html

Ракурс

Аннексия Крыма признана многими странами мира, но у Казахстана свое мнение относительно захвата украинского полуострова Российской Федерацией. По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, слово «аннексия» слишком тяжелое и не может быть применено к Крыму.

Такое заявление сделал Токаев во время интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.

Журналистка спросила у Токаева, не было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине и аннексией Крыма. На что лидер Казахстана заявил, что никакого испуга украинские события в Казахстане не вызывают. А то, что произошло в Крыму он и вовсе не считает аннексией.

Токаев добавил, что у Казахстана сложились добрососедские отношения с Российской Федерацией, и он верит в мудрость и порядочность Владимира Путина.

Также Токаев напомнил, что переговоры в Минске начались благодаря инициативе его предшественника Нурсултана Назарбаева. Назарбаев предложил в качестве переговорной площадки Астану, но из-за удаленности столицы Казахстана от Европы переговоры было предложено проводить в Минске.

По мнению Токаева, на сегодняшний день нет альтернативы минским соглашениям, которые являются единственным правовым документом способным урегулировать конфликт в Украине.

Как ранее писал «Ракурс», Токаев присвоил Назарбаеву звание «Народного героя» и предложил переименовать в его честь столицу Казахстана Астану в Нурсултан.