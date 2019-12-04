Згубне підлабузництво з Росією: президент Казахстану не визнає Крим анексованимhttps://racurs.ua/ua/n130341-zgubne-pidlabuznyctvo-z-rosiieu-prezydent-kazahstanu-ne-vyznaie-krym-aneksovanym.htmlРакурс
Анексія Криму визнана багатьма країнами світу, але Казахстан має свій погляд щодо захоплення українського півострова Російською Федерацією. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, слово «анексія» занадто важке і не може бути застосоване до Криму.
Таку заяву зробив Токаєв під час інтерв’ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.
Журналістка запитала у Токаєва, чи не був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні і анексією Криму. На що лідер Казахстану заявив, що ніякого переляку в Казахстані українські події не викликають. А те, що сталося в Криму він і зовсім не вважаєза анексію.
Токаєв додав, що у Казахстану склалися добросусідські відносини з Російською Федерацією, і він вірить у мудрість і порядність Володимира Путіна.
Також Токаєв нагадав, що переговори в Мінську почалися завдяки ініціативі його попередника Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв запропонував у якості переговорного майданчика Астану, але через віддаленість столиці Казахстану від Європи переговори було запропоновано проводити у Мінську.
На думку Токаєва, на сьогоднішній день немає альтернативи мінським угодами, які є єдиним правовим документом здатним врегулювати конфлікт в Україні.
Як раніше писав «Ракурс», Токаєв присвоїв Назарбаєву звання «Народного героя» і запропонував перейменувати на його честь столицю Казахстану Астану в Нурсултан.