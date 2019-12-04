Касим-Жомарт Токаєв. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n130341-zgubne-pidlabuznyctvo-z-rosiieu-prezydent-kazahstanu-ne-vyznaie-krym-aneksovanym.html

Ракурс

Анексія Криму визнана багатьма країнами світу, але Казахстан має свій погляд щодо захоплення українського півострова Російською Федерацією. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, слово «анексія» занадто важке і не може бути застосоване до Криму.

Таку заяву зробив Токаєв під час інтерв’ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.

Журналістка запитала у Токаєва, чи не був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні і анексією Криму. На що лідер Казахстану заявив, що ніякого переляку в Казахстані українські події не викликають. А те, що сталося в Криму він і зовсім не вважаєза анексію.

Токаєв додав, що у Казахстану склалися добросусідські відносини з Російською Федерацією, і він вірить у мудрість і порядність Володимира Путіна.

Також Токаєв нагадав, що переговори в Мінську почалися завдяки ініціативі його попередника Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв запропонував у якості переговорного майданчика Астану, але через віддаленість столиці Казахстану від Європи переговори було запропоновано проводити у Мінську.

На думку Токаєва, на сьогоднішній день немає альтернативи мінським угодами, які є єдиним правовим документом здатним врегулювати конфлікт в Україні.

Як раніше писав «Ракурс», Токаєв присвоїв Назарбаєву звання «Народного героя» і запропонував перейменувати на його честь столицю Казахстану Астану в Нурсултан.