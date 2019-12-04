Аудитора «Нафтогаза» назначило правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, фото: пресс-служба КМУ

https://racurs.ua/n130361-auditora-naftogaza-naznachilo-pravitelstvo.html

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Правительство во время своего сегодняшнего заседания назначило аудитора НАК «Нафтогаз Украины» на основании представления наблюдательного совета госкомпании.

Аудитором стала ООО «Делойт энд Туш ЮСК». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что эту компанию наблюдательный совет предварительно согласовал аудитором еще 7 сентября. Тогда же было принято решение подать это предложение на согласование правительства.

Порядок утверждения отбора аудитора наблюдательный совет «Нафтогаза» утвердила еще 25−26 марта 2019 года.

«Делойт» — это международная компания, которая обеспечивает предоставление услуг в области аудита и сопутствующих сферах.

Напомним, недавно министр экономики и охраны окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в Кабмине приняли «политическое решение» заменить руководство и состав наблюдательных советов в «Нафтогазе» и «Укрэнерго». Впоследствии в Минэнергетики объяснили слова своего руководителя.