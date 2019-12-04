Аудитора «Нафтогаза» назначило правительство

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, фото: пресс-служба КМУ
Аудитора «Нафтогаза» назначило правительствоhttps://racurs.ua/n130361-auditora-naftogaza-naznachilo-pravitelstvo.htmlРакурс
Правительство во время своего сегодняшнего заседания назначило аудитора НАК «Нафтогаз Украины» на основании представления наблюдательного совета госкомпании.
Аудитором стала ООО «Делойт энд Туш ЮСК». Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что эту компанию наблюдательный совет предварительно согласовал аудитором еще 7 сентября. Тогда же было принято решение подать это предложение на согласование правительства.
Порядок утверждения отбора аудитора наблюдательный совет «Нафтогаза» утвердила еще 25−26 марта 2019 года.
«Делойт» — это международная компания, которая обеспечивает предоставление услуг в области аудита и сопутствующих сферах.
Напомним, недавно министр экономики и охраны окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в Кабмине приняли «политическое решение» заменить руководство и состав наблюдательных советов в «Нафтогазе» и «Укрэнерго». Впоследствии в Минэнергетики объяснили слова своего руководителя.
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