Аудитора «Нафтогазу» призначив уряд

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, фото: прес-служба КМУ
Аудитора «Нафтогазу» призначив урядhttps://racurs.ua/ua/n130361-audytora-naftogazu-pryznachyv-uryad.htmlРакурс
Уряд під час свого сьогоднішнього засідання призначив аудитора НАК «Нафтогаз України» на підставі подання наглядової ради держкомпанії.
Аудитором стала ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Про це повідомляє прес-служба уряду.
Зазначається, що цю компанію наглядова рада попередньо погодила аудитором ще 7 вересня. Тоді ж було ухвалене рішення подати цю пропозицію на погодження Уряду.
Порядок затвердження відбору аудитора наглядова рада «Нафтогазу» затвердила ще 25−26 березня 2019 року.
«Делойт» — це міжнародна компанія, яка забезпечує надання послуг у галузі аудиту та супутніх сферах.
Нагадаємо, нещодавно міністр економіки та охорони довкілля Олексій Оржель заявив, що в Кабміні ухвалили «політичне рішення» замінити керівництво і склад наглядових рад у «Нафтогазі» та «Укренерго». Згодом у Міненергетики пояснили слова свого очільника.
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