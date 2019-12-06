Верховная Рада собралась на заседание. Фото: volynnews.com

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Верховная Рада Украины 6 декабря собралась на очередное заседание, народные депутаты могут рассмотреть сегодня около 11 вопросов.

Начать пленарный день нардепы планируют с часа вопросов к правительству. Также планируется рассмотрение ряда законопроектов, в частности, во втором чтении № 2179 «Проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Во втором чтении нардепы примут решение относительно проекта закона № 2172 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора».

В повестку дня могут включить законопроект № 2505, который касается внесения изменений в государственный бюджет 2019 года по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Кроме этого, парламентарии рассмотрят законопроект № 2324 относительно ВСК по расследованию деятельности некоторых каналов и обеспечения противодействия российскому информационному влиянию, законопроект № 0933 «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», № 0885 «О физической культуре и спорте».

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 0008 «О ратификации финансового соглашения (проект „Расширение харьковского метрополитена“ (проект „Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком».