Верховна Рада зібралася на засідання. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n130446-zasidannya-verhovnoyi-rady-nardepy-vizmutsya-za-zakonoproekt-pro-protydiu-vidmyvannu-dohodiv.html

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Верховна Рада України 6 грудня зібралася на чергове засідання, народні депутати можуть розглянути сьогодні близько 11 питань.

Розпочати пленарний день нардепи планують з години запитань до уряду. Також планується розгляд низки законопроектів, зокрема, у другому читанні № 2179 «Проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

У другому читанні нардепи приймуть рішення щодо проекту закону № 2172 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду».

До порядку денного можуть включити законопроект № 2505, який стосується внесення змін до державного бюджету 2019 року щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Окрім цього, парламентарі розглянуть законопроект № 2324 стосовно ТСК з розслідування діяльності деяких каналів та забезпечення протидії російського інформаційному впливу, законопроект № 0933 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», № 0885 «Про фізичну культуру і спорт».

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект № 0008 «Про ратифікацію фінансової угоди (проект „Розширення харківського метрополітену“ (проект „Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків“) між Україною та Європейським інвестиційним банком».