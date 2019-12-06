Контрабанду кокаина на 5 млн долл. разоблачили в Польше. Фото: TVN24

https://racurs.ua/n130460-kontrabandu-kokaina-na-0-5-mlrd-doll-predotvratili-v-polshe-foto-video.html

Ракурс

Контрабанда наркотиков, в частности рекордной партии кокаина, разоблачена правоохранителями в Польше.

Объем наркотиков, которые злоумышленники пытались переправить через границу, составил 1850 кг, что оценивается в 526 млн долл., передает TVN24 заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.

Он добавил, что это крупнейшая задержана партия кокаина в истории Польши за последние 30 лет.

По заявлению главы Министерства внутренних дел страны Мариуша Каминского, кокаин предназначался для европейского рынка. В Польшу его привезли в контейнере с мелом из Колумбии. Правоохранители нашли лабораторию, в которой его очищали от примесей.

Ранее сообщалось, что более тонны кокаина обнаружили нидерландские таможенники при осмотре партии бананов, которая прибыла в порт Роттердама из Коста-Рики. Под тропическими фруктами правоохранители нашли 1,6 т кокаина.