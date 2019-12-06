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Контрабанду кокаина на 5 млн долл. разоблачили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 5 млн долл. разоблачили в Польше (ФОТО, ВИДЕО)

6 дек 2019, 13:49
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Контрабанда наркотиков, в частности рекордной партии кокаина, разоблачена правоохранителями в Польше.

Объем наркотиков, которые злоумышленники пытались переправить через границу, составил 1850 кг, что оценивается в 526 млн долл., передает TVN24 заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.

Он добавил, что это крупнейшая задержана партия кокаина в истории Польши за последние 30 лет.

По заявлению главы Министерства внутренних дел страны Мариуша Каминского, кокаин предназначался для европейского рынка. В Польшу его привезли в контейнере с мелом из Колумбии. Правоохранители нашли лабораторию, в которой его очищали от примесей.

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Контрабанду кокаина на 0,5 млрд долл. предотвратили в Польше. Фото: TVN24

Ранее сообщалось, что более тонны кокаина обнаружили нидерландские таможенники при осмотре партии бананов, которая прибыла в порт Роттердама из Коста-Рики. Под тропическими фруктами правоохранители нашли 1,6 т кокаина.


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