Контрабанду кокаїну на 500 млн дол. викрили у Польщі. Фото: TVN24

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Контрабанда наркотиків, зокрема рекордної партії кокаїну, викрита правоохоронцями у Польщі.

Обсяг наркотиків, які зловмисники намагалися переправити через кордон, становив 1850 кг, що оцінюється в 526 млн дол., передає TVN24 заяву прем'єр-міністра республіки Матеуша Моравецкого.

Він додав, що це найбільша затримана партія кокаїну в історії Польщі за останні 30 років.

За заявою глави Міністерства внутрішніх справ країни Маріуша Камінського, кокаїн призначався для європейського ринку. До Польщі його привезли у контейнері з крейдою з Колумбії. Правоохоронці знайшли лабораторію, де його очищали від домішок.

Раніше повідомлялося, що понад тонну кокаїну виявили нідерландські митники під час огляду партії бананів, яка прибула в порт Роттердама з Коста-Ріки. Під тропічними фруктами правоохоронці знайшли 1,6 т кокаїну.