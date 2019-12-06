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Контрабанду кокаїну на 500 млн дол. викрили у Польщі. Фото: TVN24
Контрабанду кокаїну на 500 млн дол. викрили у Польщі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n130460-kontrabandu-kokayinu-na-0-5-mlrd-dol-poperedyly-v-polschi-foto-video.htmlРакурс
Контрабанда наркотиків, зокрема рекордної партії кокаїну, викрита правоохоронцями у Польщі.
Обсяг наркотиків, які зловмисники намагалися переправити через кордон, становив 1850 кг, що оцінюється в 526 млн дол., передає TVN24 заяву прем'єр-міністра республіки Матеуша Моравецкого.
Він додав, що це найбільша затримана партія кокаїну в історії Польщі за останні 30 років.
За заявою глави Міністерства внутрішніх справ країни Маріуша Камінського, кокаїн призначався для європейського ринку. До Польщі його привезли у контейнері з крейдою з Колумбії. Правоохоронці знайшли лабораторію, де його очищали від домішок.
Раніше повідомлялося, що понад тонну кокаїну виявили нідерландські митники під час огляду партії бананів, яка прибула в порт Роттердама з Коста-Ріки. Під тропічними фруктами правоохоронці знайшли 1,6 т кокаїну.
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