Беспилотное такси. Фото: Bosch

https://racurs.ua/n130643-bespilotnoe-taksi-zapustili-v-kalifornii-foto.html

Ракурс

Беспилотное такси запустили в калифорнийском городе Сан-Хосе в США. Теперь любой желающий может вызвать беспилотное такси через специальное приложение, находясь в одной из предусмотренных точек для посадки-высадки пассажиров. Сервис работает в тестовом режиме и охватывает только две большие улицы города: улицу Сан-Карлос и проспект Стивенс-Крик.

Данный сервис запущен двумя немецкими гигантами автомобильной отрасли Daimler AG и Bosch. Компания Bosch уже поделилась на своем сайте этим успехом и снимками беспилотного такси.

Самое главное, беспилотным такси может воспользоваться любой житель абсолютно бесплатно. Все потому, что власти Калифорнии разрешили проводить тестирование беспилотного такси на условиях бесплатного проезда пассажиров.

Хоть такси и беспилотное, за рулем автомобиля все же находится инженер компании, который следит за правильностью работы автопилота. Лишь в редких случаях инженер может взять управление автомобилем в свои руки.

В качестве транспортных средств используются седаны Mercedes-Benz S-Class, на которых со всех сторон установлено огромное количество радаров, лидаров и камер. Автономное управление автомобилями осуществляется с помощью мощных компьютеров NVIDIA Drive Pegasus.

Следует отметить, что большинство автопроизводителей считают, что автомобили с автопилотом пока должны работать лишь в сервисах такси, так как данная технология еще далека от совершенства и находится в стадии усовершенствования. Использование беспилотников в сервисах такси позволит обеспечить четкий контроль за автомобилями и высокую безопасность поездок.

Необходимо добавить, что это не первый совместный проект Daimler AG и Bosch. Компании оборудовали музей Mercedes-Benz в Штутгарте беспилотной парковкой. Владельцу достаточно оставить автомобиль в определенном месте и выйти из салона. Далее система самостоятельно проведет автомобиль к свободному месту и припаркует его. Данная парковка была построена еще в 2015 году, но лишь этим летом власти Германии дали добро на ее полноценное функционирование.

Как ранее писал «Ракурс», накануне открытия в Лас-Вегасе выставки CES 2019 произошло ДТП, участниками которого стали роботы. Автомобиль Tesla Model S под управлением автопилота сбил российского робота Promobot.