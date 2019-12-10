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Ракурс
Беспилотное такси. Фото: Bosch

Беспилотное такси запустили в Калифорнии (ФОТО)

10 дек 2019, 17:35
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Беспилотное такси запустили в калифорнийском городе Сан-Хосе в США. Теперь любой желающий может вызвать беспилотное такси через специальное приложение, находясь в одной из предусмотренных точек для посадки-высадки пассажиров. Сервис работает в тестовом режиме и охватывает только две большие улицы города: улицу Сан-Карлос и проспект Стивенс-Крик.

Данный сервис запущен двумя немецкими гигантами автомобильной отрасли Daimler AG и Bosch. Компания Bosch уже поделилась на своем сайте этим успехом и снимками беспилотного такси.

Самое главное, беспилотным такси может воспользоваться любой житель абсолютно бесплатно. Все потому, что власти Калифорнии разрешили проводить тестирование беспилотного такси на условиях бесплатного проезда пассажиров.

Беспилотное такси. Фото: Bosch

Хоть такси и беспилотное, за рулем автомобиля все же находится инженер компании, который следит за правильностью работы автопилота. Лишь в редких случаях инженер может взять управление автомобилем в свои руки.

В качестве транспортных средств используются седаны Mercedes-Benz S-Class, на которых со всех сторон установлено огромное количество радаров, лидаров и камер. Автономное управление автомобилями осуществляется с помощью мощных компьютеров NVIDIA Drive Pegasus.

Беспилотное такси. Фото: Bosch

Следует отметить, что большинство автопроизводителей считают, что автомобили с автопилотом пока должны работать лишь в сервисах такси, так как данная технология еще далека от совершенства и находится в стадии усовершенствования. Использование беспилотников в сервисах такси позволит обеспечить четкий контроль за автомобилями и высокую безопасность поездок.

Необходимо добавить, что это не первый совместный проект Daimler AG и Bosch. Компании оборудовали музей Mercedes-Benz в Штутгарте беспилотной парковкой. Владельцу достаточно оставить автомобиль в определенном месте и выйти из салона. Далее система самостоятельно проведет автомобиль к свободному месту и припаркует его. Данная парковка была построена еще в 2015 году, но лишь этим летом власти Германии дали добро на ее полноценное функционирование.

Как ранее писал «Ракурс», накануне открытия в Лас-Вегасе выставки CES 2019 произошло ДТП, участниками которого стали роботы. Автомобиль Tesla Model S под управлением автопилота сбил российского робота Promobot.


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