Безпілотне таксі. Фото: Bosch

https://racurs.ua/ua/n130643-bezpilotne-taksi-zapustyly-v-kaliforniyi-foto.html

Ракурс

Безпілотне таксі запустили у каліфорнійському місті Сан-Хосе в США. Тепер всі охочі можуть викликати безпілотне таксі через спеціальний додаток, перебуваючи в одній із передбачених точок для посадки-висадки пасажирів. Сервіс працює у тестовому режимі й охоплює тільки дві великі вулиці міста: вулицю Сан-Карлос і проспект Стівенс-Крік.

Даний сервіс запущений двома німецькими гігантами автомобільної галузі Daimler AG і Bosch. Компанія Bosch вже поділилася на своєму сайті цим успіхом і знімками безпілотного таксі.

Найголовніше, безпілотним таксі може скористатися будь-який житель абсолютно безкоштовно. Все тому, що влада Каліфорнії дозволила проводити тестування безпілотного таксі на умовах безкоштовного проїзду пасажирів.

Хоч таксі і безпілотне, за кермом автомобіля все ж знаходиться інженер компанії, який стежить за правильністю роботи автопілота. Лише у деяких випадках інженер може взяти керування автомобілем у свої руки.

У якості транспортних засобів використовуються седани Mercedes-Benz S-Class, на яких із усіх боків встановлено величезну кількість радарів, лідарів та камер. Автономне керування автомобілями здійснюється за допомогою потужних комп’ютерів NVIDIA Drive Pegasus.

Слід зазначити, що більшість автовиробників вважають, що автомобілі з автопілотом повинні працювати лише в сервісах таксі, так як дана технологія ще недосконала і знаходиться у стадії розробки. Використання безпілотників у сервісах таксі дозволить забезпечити чіткий контроль за автомобілями і високу безпеку поїздок.

Необхідно додати, що це не перший спільний проект Daimler AG і Bosch. Компанії обладнали музей Mercedes-Benz в Штутгарті безпілотною парковкою. Власнику достатньо залишити автомобіль у певному місці і вийти з салону. Далі система самостійно проведе автомобіль до вільного місця і припаркує його. Дана парковка була побудована ще в 2015 році, але лише цього літа влада Німеччини дали добро на її повноцінне функціонування.

Як раніше писав «Ракурс», напередодні відкриття в Лас-Вегасі виставки CES 2019 відбулося ДТП, учасниками якого стали роботи. Автомобіль Tesla Model S під управлінням автопілота збив російського робота Promobot.