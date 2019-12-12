Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 декабря ожидается облачная, в ряде областей пройдут дожди.

Синоптики обещают осадки в Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Температура воздуха ночью от 0° до 4° тепла. Днем прогнозируют от 1° до 7° тепла. Ветер в Украине юго-восточный 27 м/сек. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 декабря прогнозируется облачная. Температура воздуха ночью и днем от 0° до 2° тепла.

Во Львове завтра ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 2−4° тепла.

В Одессе в пятницу обещают дождливую погоду. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, днем 4−6° тепла.

В Днепре в последний рабочий день недели будет облачно. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают облачность. Ночью температура воздуха 0−2° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Карпатах 13 декабря будет преобладать облачность и дождь. Температура воздуха ночью от 0° до 4° тепла, днем 2−7° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 12 декабря в Украине ожидалась прохладная погода сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер ожидался восточный и юго-восточный, 7−12 м/с, на юге и западе возможны порывы 15−20 м/с.