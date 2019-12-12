Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 13 грудня очікується хмарна, в низці областей дощитиме.

Синоптики обіцяють опади в Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Температура повітря вночі від 0° до 4° тепла. Вдень прогнозують від 1° до 7° тепла. Вітер в Україні південно-східний 27 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 грудня прогнозується хмарна. Температура повітря вночі та вдень від 0° до 2° тепла.

У Львові завтра очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень 2−4° тепла.

В Одесі у п’ятницю обіцяють дощову погоду. Вночі температура повітря 1−3° морозу, вдень 4−6° тепла.

У Дніпрі у останній робочий день тижня буде хмарно. Вночі температура повітря 0−2° тепла, а вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють хмарність. Вночі температура повітря 0−2° морозу, вдень 1−3° вище нуля.

У Карпатах 13 грудня переважатиме хмарність та дощ. Температура повітря вночі від 0° до 4° тепла, вдень 2−7° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 12 грудня в Україні очікувалася прохолодна погода, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер очікувався східний та південно-східний, 7−12 м/с, на півдні та заході можливі пориви 15−20 м/с.