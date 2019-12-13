Дело Шеремета: в суд представят результаты экспертиз. Фото: uatv.ua

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Дело Павла Шеремета продолжает расследоваться. В ближайшие дни правоохранители представят суду заключения о проведении всех необходимых экспертиз.

Сегодня, 13 декабря, в суд будут представлены результаты экспертиз по делу, связанному с убийством журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в прямом эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает «РБК-Украина».

Аваков отметил, что правоохранительным органам известно, кто инициировал это убийство. По делу уже задержали группу лиц и им предъявили обвинение.

У нас стоят вопросы по роли некоторых людей. Мы видим людей, которые инициировали это преступление. Я думаю, что в этом деле будут еще новости, — заявил министр.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль был заминирован неизвестными. Представитель СМИ от полученных травм умер в карете скорой помощи.

Напомним, что днем ранее министр внутренних дел Украины сообщил о задержании фигурантов преступления по делу журналиста Павла Шеремета.