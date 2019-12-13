Справа Шеремета: до суду представлять результати експертиз. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n130778-sprava-sheremeta-do-sudu-predstavlyat-rezultaty-ekspertyz.html

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Справа Павла Шеремета продовжує розслідуватися. У найближчі дні правоохоронці представлять суду висновок про проведення всіх необхідних експертиз.

Сьогодні, 13 грудня, до суду будуть представлені результати експертиз у справі, пов’язаній з вбивством журналіста Павла Шеремета. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в прямому ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1», передає «РБК-Україна».

Аваков зазначив, що правоохоронним органам відомо, хто ініціював це вбивство. У справі вже затримали групу осіб і їм пред’явили звинувачення.

У нас стоять питання по ролі деяких людей. Ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин. Я думаю, що в цій справі будуть ще новини, — заявив міністр.

Журналіста Павла Шеремета було вбито 20 липня 2016 року. Його автомобіль був замінований невідомими. Представник ЗМІ від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, що днем ​​раніше міністр внутрішніх справ України повідомив про затримання фігурантів злочину у справі журналіста Павла Шеремета.