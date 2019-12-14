Лидеры стран «нормандского формата» не подписывали никаких документов. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130853-vo-vremya-normandskogo-sammita-lidery-stran-ne-podpisyvali-nikakih-dokumentov-predstavitel-tkg.html

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Лидеры стран «нормандского формата» по итогам саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, не ставили подписи ни на одном из документов.

Президенты Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не подписывали даже совместное коммюнике. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью LB.ua.

Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе, — отметил он.

Как известно, 9 декабря в Париже состоялся «нормандский саммит», который длился более 10 часов. После переговоров стало известно, что стороны договорились о том, что полное прекращение огня на Донбассе должно состояться до конца этого года. Также пришли к соглашению о разведении войск и средств на трех новых участках до марта 2020 года. Ожидается, что в будущем эти участки станут гуманитарными зонами.

Было договорено, что до конца 2019 года произойдет обмен пленными по принципу «всех на всех». Кроме того, будет продлено действие закона об особом статусе Донбасса, но пока нет конкретной даты проведения выборов в ОРДЛО. Встреча «нормандской четверки» снова должна состояться через четыре месяца.

Напомним, Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с встречей в Париже лидеров государств «нормандской четверки» отметили успех и прогресс переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.