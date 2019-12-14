Лідери країн «нормандського формату» не підписували жодних документів. Фото: president.gov.ua

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Лідери країн «нормандського формату» за підсумками саміту в Парижі, який відбувся 9 грудня, не ставили підписи на жодному з документів.

Президенти України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель не підписували навіть спільне комюніке. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков в інтерв’ю LB.ua.

Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі, — зазначив він.

Як відомо, 9 грудня в Парижі відбувся «нормандський саміт», який тривав понад 10 годин. Після переговорів стало відомо, що сторони домовилися про те, що повне припинення вогню на Донбасі повинно відбутися до кінця цього року. Також дійшли згоди про розведення військ та засобів на трьох нових ділянках до березня 2020 року. Очікується, що в майбутньому ці ділянки стануть гуманітарними зонами.

Було домовлено, що до кінця 2019 року відбудеться обмін полоненими за принципом «всіх на всіх». Крім того, буде продовжена дія закону про особливий статус Донбасу, але наразі немає конкретної дати проведення виборів в ОРДЛО. Зустріч «нормандської четвірки» знову повинна відбутися через чотири місяці.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки привітали Україну із зустріччю в Парижі лідерів держав «нормандської четвірки» й відзначили успіх та прогрес переговорів у врегулюванні ситуації на Донбасі.