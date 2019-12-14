Оккупанты провели воздушные бои над полуостровом Крым. Фото:

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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации провели учения в небе над оккупированным Крымом.

Командование подняло ночью по тревоге звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили «воздушное границу Российской Федерации». Всего в учениях принимали участие 10 военных самолетов. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

Условными противниками выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, которое дислоцируется на военных аэродромах полуострова. Пилоты отрабатывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и избежание средств поражения условного противника.

Напомним, в 2020 году Соединенные Штаты Америки проведут на территории Европы самые масштабные военные учения со времен окончания «холодной войны». Американское командование заявило, что таким образом Пентагон хочет предупредить Российскую Федерацию от повторения агрессии, подобной оккупации Автономной Республики Крым в 2014 году.