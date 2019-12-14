Окупанти провели повітряні бої над півостровом Крим. Фото:

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Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації провели навчання у небі над окупованим Кримом.

Командування підняло вночі по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2. Їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили «повітряний кордон Російської Федерації». Загалом в навчаннях брали участь 10 військових літаків. Про це 14 грудня повідомила прес-служба Чорноморського флоту Росії.

Умовними противниками виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, який дислокується на військових аеродромах півострова. Пілоти відпрацьовували взаємодію з зенітно-ракетними та радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування за заданим маршрутом і уникнення засобів ураження умовного противника.

Нагадаємо, у 2020 році Сполучені Штати Америки проведуть на території Європи наймасштабніші військові навчання з часів закінчення «холодної війни». Американське командування заявило, що таким чином Пентагон хоче попередити Російську Федерацію від повторення агресії, подібної до окупації Автономної Республіки Крим у 2014 році.