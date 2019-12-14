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Ракурс
Победительница конкурса. Скриншот из трансляции

«Мисс мира 2019»: обладательницей титула стала представительница Ямайки (ФОТО, ВИДЕО)

14 дек 2019, 21:19
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Титул «Мисс мира 2019» получила 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки.

Церемония награждения состоялась в Лондоне 14 декабря. Корону вручала победительница конкурса в 2018 году Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Первой вице-мисс стала Офели Мезино из Франции, а титул второй вице-мисс получила представительница Индии Суман Рао. Об этом сообщается на официальной веб-странице конкурса.

Победительница конкурса красоты стала уже четвертой красавицей с Ямайки, которая победила на «Мисс мира». Последний раз гражданки этой страны побеждали в конкурсе в 1993 году.

Тони-Энн Сингх получает высшее образование в Соединенных Штатах Америки, учится в университете штата Флорида. Девушка увлекается пением, балетом и умеет играть на нескольких музыкальных инструментах. Благодаря этим талантам она заняла первое место на конкурсе талантов, который проводился в рамках «Мисс мира». Девиз победительницы — «Сияя сами, мы невольно открываем такую возможность и для других».

Победительница конкурса. Фото: missworld.com

Напомним, на днях в США завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Его выиграла 26-летняя Зозибина Тунзи из Южноафриканской республики.

Источник: Ракурс


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