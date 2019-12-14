Переможниця конкурсу. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n130857-mis-svitu-2019-volodarkou-tytulu-stala-predstavnycya-yamayky-foto-video.html

Ракурс

Титул «Міс світу 2019» здобула 23-річна Тоні-Енн Сінгх з Ямайки.

Церемонія нагородження відбулася в Лондоні 14 грудня. Корону вручала переможниця конкурсу в 2018 році Ванесса Понсе де Леон із Мексики. Першою віце-міс стала Офели Мезино з Франції, а титул другої віце-міс отримала представниця Індії Суман Рао. Про це повідомляється на офіційній веб-сторінці конкурсу.

Переможниця цьогорічного конкурсу краси стала вже четвертою красунею з Ямайки, яка перемогла на «Міс світу». Востаннє громадянки цієї країни перемагали в конкурсі в 1993 році.

Тоні-Енн Сінгх здобуває вищу освіту в Сполучених Штатах Америки, навчається в університеті штату Флорида. Дівчина захоплюється співом, балетом і вміє грати на декількох музичних інструментах. Завдяки цим талантам вона посіла перше місце на конкурсі талантів, який проводився в рамках «Міс світу». Девіз переможниці — «Сяючи самі, ми несвідомо відкриваємо таку можливість і для інших».

Нагадаємо, днями в США завершився міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт». Його виграла 26-річна Зозібіна Тунзі із Південноафриканської республіки.