На Аляске продают газетное издательство за 0 долларов, фото: pexels

https://racurs.ua/n130876-na-alyaske-prodaut-gazetnoe-izdatelstvo-za-0-dollarov.html

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Газетное издательство за 0 долларов планируют реализовать на Аляске.

Нового руководителя газеты Skagway News ищет издатель Ларри Персили. Об этом сообщает The Guardian.

Он считает идеальным кандидатом человека, который знает все о тонкостях работы в газете маленького городка. Гражданин должен ранее проживать на Аляске.

Ларри Персили отметил, что часто у жителей маленьких городков вызывает возмущение поведением журналистов, которые «суют» микрофоном в лицо. Он добавил, что издание тиражом 550 экземпляров не публикует истории национального значения.

Персили готов передать руководство местным медиа человеку, пожелает жить в городе Скагвай. В этом населенном пункте проживает не более тысячи жителей. Новому издателю нужно быть готовым к тому, что зимой в городе закрывают все предприятия и работает только один продуктовый магазин.

Ранее житель Аляски собрал уникальную коллекцию внедорожников Ford Bronco. Старейший рабочий экземпляр в коллекции — внедорожник 1966 года.