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На Алясці продають газетне видавництво за 0 доларів, фото: pexels

На Алясці продають газетне видавництво за 0 доларів

15 гру 2019, 18:39
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Газетне видавництво за 0 доларів планують реалізувати на Алясці.

Нового керівника газети Skagway News шукає видавець Ларрі Персілі. Про це повідомляє The Guardian.

Він вважає ідеальним кандидатом людину, яка знається на тонкощах роботи в газеті маленького містечка. Громадянин повинен раніше проживати на Алясці.

Ларрі Персілі зазначив, що часто у жителів маленьких містечок викликає обурення повіденка журналістів, які «тицяють» мікрофоном в обличчя. Він додав, що видання тиражем 550 примірників не публікує історії національного значення.

Персілі готовий передати керівництво місцевим медіа людині, яка забажає жити у місті Скагвай. У цьому населеному пункті проживає не більше тисячі мешканців. Новому видавцю потрібно бути готовим до того, що взимку у містечку закривають всі підприємства і працює лише один продуктовий магазин.

Раніше мешканець Аляски зібрав унікальну колекцію позашляховиків Ford Bronco. Найстаріший робочий екземпляр в колекції — позашляховик 1966 року.


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