В Донецкой области украинские зенитчики тренировались уничтожать бронетехнику врага, фото: пресс-служба ООС

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Военные учения зенитчиков были организованы в Донецкой области.

Тренировка состоялось в районе отвода тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Операция объединенных сил (ООС).

По замыслу, в определенный район личный состав совершает марш-бросок. Украинские бойцы должны были занять огневые позиции. К мероприятию привлекли военнослужащих, свободных от дежурства на боевых позициях.

Один из офицеров воинской части, защищающей подступы к населенным пунктам Красногоровка и Марьинка, рассказал об учениях. По его словам, отрабатывалась атака по уничтожению как наземных, так и воздушных целей.

В частности, БПЛА и бронетехники условного противника, — отметил военный.

Оперативное развертывание зенитных установок — главная цель тактико-специальных учений. Эти действия должны быть доведены до автоматизма.

Ранее в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. В рамках учений танки отправились на указанный рубеж с целью нанесения поражения противнику.