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На Донеччині українські зенітники тренувались знищувати бронетехніку ворога, фото: прес-служба ООС
На Донеччині українські зенітники тренувались знищувати бронетехніку ворога (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130877-na-donechchyni-ukrayinski-zenitnyky-trenuvalys-znyschuvaty-bronetehniku-voroga-foto.htmlРакурс
Військові навчання зенітників було організовано на Донеччині.
Тренування відбулось в районі відведення важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба Операція об'єднаних сил (ООС).
За задумом, у визначений район особовий склад здійснює марш. Українські бійці мали зайняти вогневі позиції. До заходу залучили військовослужбовців, які вільні від чергування на бойових позиціях.
Один з офіцерів військової частини, що боронить підступи до населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка, розповів про навчання. За його словами, відпрацьовувалась атака зі знищення як наземних, так і повітряних цілей.
Зокрема, БПЛА та бронетехніки умовного противника, — зазначив військовий.
Оперативне розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків — головна мета тактико-спеціальних навчань. Ці дії мають бути доведені до автоматизму.
Раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. В рамках навчань танки вирушили на вказаний рубіж із метою нанесення поразки противнику.
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