На Донеччині українські зенітники тренувались знищувати бронетехніку ворога, фото: прес-служба ООС

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Військові навчання зенітників було організовано на Донеччині.

Тренування відбулось в районі відведення важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба Операція об'єднаних сил (ООС).

За задумом, у визначений район особовий склад здійснює марш. Українські бійці мали зайняти вогневі позиції. До заходу залучили військовослужбовців, які вільні від чергування на бойових позиціях.

Один з офіцерів військової частини, що боронить підступи до населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка, розповів про навчання. За його словами, відпрацьовувалась атака зі знищення як наземних, так і повітряних цілей.

Зокрема, БПЛА та бронетехніки умовного противника, — зазначив військовий.

Оперативне розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків — головна мета тактико-спеціальних навчань. Ці дії мають бути доведені до автоматизму.

Раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. В рамках навчань танки вирушили на вказаний рубіж із метою нанесення поразки противнику.