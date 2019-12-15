В Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали более 50 тыс. жителей, фото: torange.biz

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В Италии эвакуировали 54 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Опасную находку зафиксировали во время работ по расширению кинотеатра «Андромеда». Об этом сообщает Reuters.

Бомбу обнаружили строители. Они и сообщили о ней в соответствующие инстанции. На место происшествия прибыли около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Саму бомбу обезвредили 15 военных саперов. Она была оставлена летчиками Королевских ВВС Великобритании, которые бомбили Бриндизи, город на юге Италии, в 1941 году.

После консультаций с саперами чиновники создали в районе страшной находки так называемую «красную зону». В ней было категорически запрещено находиться до полного окончания операции по обезвреживанию авиабомбы.

Ранее в Германии в реке взорвали 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Для проведения безопасной операции по обезвреживанию бомбы была проведена эвакуация 600 местных жителей.