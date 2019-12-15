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В Італії через бомбу часів Другої світової війни евакуювали більше 50 тис. мешканців, фото: torange.biz

В Італії через бомбу часів Другої світової війни евакуювали більше 50 тис. мешканців

15 гру 2019, 20:04
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В Італії евакуювали 54 тис. осіб через бомбу часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку зафіксовано під час робіт з розширення кінотеатру «Андромеда». Про це повідомляє Reuters.

Бомбу виявили будівельники. Вони і повідомили про неї у відповідні інстанції. На місце події прибули близько тисячі співробітників правоохоронних органів і 250 волонтерів.

Саму бомбу знешкоджували 15 військових саперів. Вона була залишена льотчиками Королівських ВПС Великобританії, які бомбили Бріндізі, місто на півдні Італії, в 1941 році.

Після консультацій з саперами чиновники створили в районі страшної знахідки так звану «червону зону». В ній було категорично заборонено перебувати до повного закінчення операції зі знешкодження авіабомби.

Раніше у Німеччині у річці підірвали 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Для проведення безпечної операції зі знешкодження бомби було проведено евакуацію 600 місцевих мешканців.


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