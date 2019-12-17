Члены «Пласта» в Верховной Раде, фото: Верховная Рада

https://racurs.ua/n130945-rada-prinyala-zakon-o-gosudarstvennoy-podderjke-plasta.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания повторно рассмотрела с предложениями президента и приняла законопроект № 0976 о государственном признании и поддержке «Пласта» — национальной скаутской организации Украины.

За это решение проголосовали 316 народных избранников.

Целью законопроекта является создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития скаутского движения в Украине и среди украинской диаспоры. Авторы законопроекта, в частности, отмечали, что поддержка скаутского движения есть в США и Израиле.

Этот закон Верховная Рада поддержала еще 30 мая 2019 года, однако он не был подписан президентом.

Замечания президента, касались, в частности, того, что этот законопроект предусматривал создание преимуществ и привилегий для только одной организации. Это приводило к риску невозможности создания других скаутских организаций.

В начале сегодняшнего заседания Верховной Рады «Пласта» поздравили народных депутатов с наступающими рождественскими праздниками и передали им Вифлеемский огонь мира.

Пласт — неполитическая и внеконфессиональная молодежная организация, целью которой является содействие всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.

Напомним, вчера пластуны по национальной скаутской организации Украины «Пласт» доставили в Киев Вифлеемский огонь мира.