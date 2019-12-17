Члени «Пласту» у Верховні Раді, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n130945-rada-uhvalyla-zakon-pro-derjavnu-pidtrymku-plastu.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання повторно розглянула з пропозиціями президента й ухвалила законопроект № 0976 про державне визнання та підтримку «Пласту» — національної скаутської організації України.

За це рішення проголосували 316 народних обранців.

Метою законопроекту є створення сприятливої законодавчої бази для підтримки і розвитку скаутського руху в Україні та серед української діаспори. Автори законопроекту, зокрема, зазначали, що державна підтримка скаутського руху є в США та Ізраїлі.

Цей закон Верховна Рада підтримала ще 30 травня 2019 року, однак він не був підписаний президентом.

Зауваження президента, стосувалися, зокрема, того, що цей законопроект передбачав створення переваг та привілеїв для лише однієї організації. Це зумовлювало ризики щодо неможливості створення інших скаутських організацій.

На початку сьогоднішнього засідання Верховної Ради «Пласту» привітали народних депутатів з прийдешніми різдвяними святами та передали їм Вифлеємський вогонь миру.

«Пласт» — неполітична та позаконфесійна молодіжна організація, метою якої є сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

Нагадаємо, вчора пластуни з національної скаутської організації України «Пласт» доставили до Києва Вифлеємський вогонь миру.