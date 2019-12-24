«Нормандский саммит»: сколько потрачено из бюджета на поездку Зеленского

«Нормандский саммит». Фото: РБК

https://racurs.ua/n131265-normandskiy-sammit-skolko-potracheno-iz-budjeta-na-poezdku-zelenskogo.html

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«Нормандский саммит» обошелся украинскому бюджету в 1,6 млн грн. Именно такая сумма была потрачена на поездку в Париж украинской официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Размер суммы был назван Государственным управлением делами, сообщает 112.ua.

На командировки членов украинской делегации и президента было потрачено 25,3 тыс. евро (по нынешнему курсу это составляет около 651,7 тыс. грн) и 61,9 тыс. грн.

Авиаперевозка украинских чиновников обошлась бюджету в 925,2 тыс. грн.

Напомним, что «нормандский саммит» проводился в Париже 9 декабря. Встреча проходила в Елисейском дворце и ее участниками были канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ключевыми договоренностями сторон были: обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате «всех установленных на всех установленных» до Нового года, разведение войск еще в трех зонах фронта, бессрочное прекращение огня, создание предпосылок для проведения местных выборов на Донбассе в 2020 году и внедрение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

При этом Россия так и не признала себя стороной конфликта на Донбассе и не взяла никаких обязательств, в отличие от Украины, от имени которой президент Зеленский согласился на все перечисленные условия.