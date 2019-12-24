«Нормандський саміт»: скільки витрачено з бюджету на поїздку Зеленського

«Нормандський саміт». Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n131265-normandskyy-samit-skilky-vytracheno-z-budjetu-na-poyizdku-zelenskogo.html

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«Нормандський саміт» обійшовся українському бюджету в 1,6 млн грн. Саме така сума була витрачена на поїздку до Парижа української офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмір суми був названий Державним управлінням справами, повідомляє 112.ua.

На відрядження членів української делегації і президента було витрачено 25,3 тис. євро (за нинішнім курсом це становить близько 651,7 тис. грн) і 61,9 тис. грн.

Авіаперевезення українських чиновників обійшлося бюджету в 925,2 тис. грн.

Нагадаємо, що «нормандський саміт» проводився у Парижі 9 грудня. Зустріч проходила у Єлисейському палаці і її учасниками були канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон.

Ключовими домовленостями сторін були: обмін полоненими між Україною і ОРДЛО в форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до Нового року, розведення військ ще в трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для проведення місцевих виборів на Донбасі в 2020 році і впровадження «формули Штайнмайера» в законодавство України.

При цьому Росія так і не визнала себе стороною конфлікту на Донбасі і не взяла ніяких зобов’язань, на відміну від України, від імені якої президент Зеленський погодився на всі перераховані умови.