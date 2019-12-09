Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
"Нормандський саміт» у Парижі: лідери країн зібралися у Єлисейському палаці, фото — BBC

«Нормандський саміт» у Парижі: лідери країн зібралися у Єлисейському палаці (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 гру 2019, 15:57
999

Сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбувається зустріч лідерів чотирьох країн — Німеччини, Франції, Росії та України. Остання така зустріч була у 2016 році.

Лідери чотирьох країн — Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Володимир Путін і Еммануель Макрон — збираються у Єлисейському палаці.

Першою прибула в резиденцію Макрона Ангела Меркель. Другим — Зеленський. Путін традиційно запізнюється.

Головне питання на порядку денному — обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше