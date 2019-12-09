"Нормандський саміт» у Парижі: лідери країн зібралися у Єлисейському палаці, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n130573-normandskyy-samit-u-paryji-lidery-krayin-zbyrautsya-u-ielyseyskomu-palaci-translyaciya.html

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Сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбувається зустріч лідерів чотирьох країн — Німеччини, Франції, Росії та України. Остання така зустріч була у 2016 році.

Лідери чотирьох країн — Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Володимир Путін і Еммануель Макрон — збираються у Єлисейському палаці.

Першою прибула в резиденцію Макрона Ангела Меркель. Другим — Зеленський. Путін традиційно запізнюється.

Головне питання на порядку денному — обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.