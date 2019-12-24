Война на Донбассе: в зоне разведения боевики запустили мину в частные дома, фото — ООС

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Ракурс

В зоне разведения вблизи Золотого-4 боевики запустили мину в частный дом. Повреждения получили жилые здания в Хуторе Вольном.

Последствия обстрела, который состоялся 21 декабря, зафиксировали прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В ГПУ считают, что боевики ДНР-ЛНР нарушили нормы международного гуманитарного права, когда обстреляли мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрел жилых домов на улице Второй Вольной в Хуторе Вольном велся из оккупированного Первомайска. Боевики использовали РПГ-7. Выстрел был снаряжен миной калибра 82 мм.

Наблюдательная группа «Золотое» украинской стороны СЦКК предоставила фотодоказательства обстрела домов № 20 и № 22. В одном доме повреждена крыша здания — стропила под шифер и дымоходная труба, в другом — выбито оконное стекло. Во время обстрела в доме находилась женщина, к счастью, она не пострадала.

В Генпрокуратуре сообщили, что устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, а полученные доказательства используют в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.

«Ракурс» ранее сообщал о том, что боевики не прекратили стрелять даже после заключения соглашений о тишине и разведении войск на нескольких участках. На прошлой неделе они накрыли плотным огнем Марьинку, в результате чего погиб гражданский житель города.