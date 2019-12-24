Війна на Донбасі: у зоні розведення бойовики запустили міну у приватні будинки, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n131266-u-zoni-rozvedennya-na-donbasi-boyovyky-zapustyly-minu-u-pryvatni-budynky-foto.html

Ракурс

У зоні розведення поблизу Золотого-4 бойовики запустили міну у приватний будинок. Пошкоджень зазнали житлові будівлі у Хуторі Вільному.

Наслідки обстрілу, який відбувся 21 грудня, зафіксували прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. В ГПУ вважають, що бойовики ДНР-ЛНР порушили норми міжнародного гуманітарного права, коли обстріляли мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріл житлових будинків на вулиці Другій Вільній у Хуторі Вільному вівся із окупованого Первомайська. Бойовики використали РПГ-7. Постріл був споряджений міною калібру 82 мм.

Спостережна група «Золоте» української сторони СЦКК надала фото докази обстрілу будинків № 20 та № 22. В одному будинку пошкодження даху будівлі з руйнуванням листів шиферу, стропил під шифер та димохідної труби, в іншому — вибите віконне скло. Під час обстрілу в будинку перебула жінка, на щастя, вона не постраждала.

У Генпрокуратурі повідомили, що встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину, а здобуті докази використають у справах проти Російської Федерації в міжнародних та національних судах.

«Ракурс» раніше повідомляв про те, що бойовики не припинили стріляти навіть після укладення угод про тишу та розведення військ на кількох ділянках. Минулого тижня вони накрили щільним вогнем Мар’їнку, внаслідок чого загинув цивільний житель міста.