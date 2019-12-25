Елка. Фото: elkaplus.com.ua

https://racurs.ua/n131280-v-simferopole-torguut-elkami-iz-ivano-frankovska-foto.html

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В аннексированном РФ Симферополе продают карпатские елки, изготовленные в Украине. Искусственные ели украинского производства поступают на территорию оккупированного полуострова из России.

Продажа искусственных елок из Ивано-Франковска замечена на новогодней ярмарке в Симферополе под зданием музыкального театра на улице Кирова, сообщает издание «Крым.Реалии».

Производителем елок является частное предприятие в Ивано-Франковской области. Товар крупными партиями отправляется в Россию, а затем попадает в аннексированный Крым, сообщил журналистам продавец.

Продавец заверил, что товар сертифицирован и на него имеются все соответствующие разрешения. Также продавец добавил, что украинскими елями торгуют еще в трех местах Симферополя.