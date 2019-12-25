Ракурсhttps://racurs.ua/
Ялинка. Фото: elkaplus.com.ua
У Сімферополі торгують ялинками з Івано-Франківська (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131280-u-simferopoli-torguut-yalynkamy-z-ivano-frankivska-foto.htmlРакурс
У анексованому РФ Сімферополі продають карпатські ялинки, виготовлені в Україні. Штучні ялини українського виробництва надходять на територію окупованого півострова з Росії.
Продаж штучних ялинок із Івано-Франківська помічена на новорічному ярмарку в Сімферополі під будівлею музичного театру на вулиці Кірова, повідомляє видання «Крим.Реалії».
Виробником ялинок є приватне підприємство із Івано-Франківської області. Товар великими партіями відправляється до Росії, а потім потрапляє до анексованого Криму, повідомив журналістам продавець.
Продавець запевнив, що товар сертифікований і на нього є всі відповідні дозволи. Також продавець додав, що українськими ялинками торгують ще в трьох місцях Сімферополя.
Читайте також
Загрузка...