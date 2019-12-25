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Ялинка. Фото: elkaplus.com.ua

У Сімферополі торгують ялинками з Івано-Франківська (ФОТО)

25 гру 2019, 08:10
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У анексованому РФ Сімферополі продають карпатські ялинки, виготовлені в Україні. Штучні ялини українського виробництва надходять на територію окупованого півострова з Росії.

Продаж штучних ялинок із Івано-Франківська помічена на новорічному ярмарку в Сімферополі під будівлею музичного театру на вулиці Кірова, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Продаж карпатських ялинок у Сімферополі. Фото: Крим.РеаліїВиробником ялинок є приватне підприємство із Івано-Франківської області. Товар великими партіями відправляється до Росії, а потім потрапляє до анексованого Криму, повідомив журналістам продавець.

Продаж карпатських ялинок у Сімферополі. Фото: Крим.РеаліїПродавець запевнив, що товар сертифікований і на нього є всі відповідні дозволи. Також продавець додав, що українськими ялинками торгують ще в трьох місцях Сімферополя.


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