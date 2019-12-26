ПриватБанк. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n131349-likvidaciya-privatbanka-mojet-obrushit-bankovskuu-sistemu-rojkova.html

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Ликвидация «ПриватБанка» неизбежно приведет к большим проблемам в банковской системе и в экономике Украины в целом. Но у НБУ есть достаточно рычагов воздействия, чтобы минимизировать все риски.

О приватизации государственных банков и о ситуации с «ПриватБанком» рассказала в расширенном интервью заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает «Минфин».

Рожкова считает, что для полной приватизации государственных банков потребуется более двух лет. Первым будет приватизирован «Укргазбанк». Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал. «Укргазбанк» первым из государственных банков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный. Банк будет выставлен на продажу лишь после того, как полностью избавится от государственных монополий, так как их наличие может отпугнуть инвесторов.

Государство не будет спешить с продажей государственных банков, а сначала постарается сделать их конкурентными и эффективными. В ином случае их придется продавать с дисконтом. Кроме того, выгодно продать госбанки можно лишь при развивающейся экономике страны, чтобы была потребность в кредитах. В противном случае, банковский бизнес не будет привлекательным для покупателей.

Рожкова заявила, что «Ощадбанк» необходимо сначала сделать эффективным, но для этого потребуются годы. В настоящее время надо постараться банк сделать рыночным. Необходимо провести всестороннюю ревизию бизнес-модели банка. Лишь после этого банк сможет готовить бизнес-планы и двигаться к частичной или полной приватизации.

По мнению Рожковой, частные банки в Украине быстро подрастают и большинство из них имеют очень хороший потенциал. У них есть все шансы потеснить на рынке государственные банки. Приватизация госбанков будет планироваться исходя из данных тенденций.

Самым болезненным вопросом остается денационализация «ПриватБанка». Не исключен вариант, что Игорю Коломойскому удастся доказать в суде, что национализация «ПриватБанка» была проведена незаконно и олигарх возвратит себе контроль над банком.

Рожкова заявила, что если такое произойдет, то «ПриватБанк» снова окажется в Фонде гарантирования. Ликвидация столь большого банка дестабилизирует всю финансовую систему. Но «ПриватБанк» должен продолжать работать. Если его работа будет остановлена, то клиенты к нему уже не вернутся. А это приведет к огромным проблемам в банковской системе и инфляции.

Если же в судебном порядке «ПриватБанк» будет возвращен Коломойскому, то НБУ примет решение о его неплатежеспособности и, по действующему законодательству, обратится в Кабмин с предложением по его национализации.

Даже если суд вернет акции «ПриватБанка» Коломойскому, у Нацбанка есть норма, которая позволяет регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке.

НБУ будет стараться сохранить финансовую стабильность и не допустит глобальной паники на рынке, использую для этого все возможные рычаги и ограничения.

Рожкова добавила, что НБУ не хотелось бы проходить повторно процесс национализации «ПриватБанка», но если это будет единственным выходом из ситуации, то банк национализируют повторно с соблюдением всех норм и законов.