ПриватБанк. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n131349-likvidaciya-pryvatbanku-moje-obvalyty-bankivsku-systemu-rojkova.html

Ракурс

Ліквідація «ПриватБанку» неминуче призведе до великих проблем у банківській системі і в економіці України в цілому. Але у НБУ є достатньо важелів впливу, щоб мінімізувати всі ризики.

Про приватизацію державних банків і про ситуацію із «ПриватБанком» розповіла в розширеному інтерв’ю заступник глави НБУ Катерина Рожкова, повідомляє «Мінфін».

Рожкова вважає, що для повної приватизації державних банків буде потрібно більше двох років. Першим буде приватизований «Укргазбанк». Уже найближчим часом Міжнародна фінансова корпорація частково увійде в його капітал. «Укргазбанк» першим із державних банків розчистив свій баланс, він ефективний і прибутковий. Банк буде виставлений на продаж лише після того, як повністю позбудеться державних монополій, так як їх наявність може злякати інвесторів.

Держава не буде поспішати з продажем державних банків, а спочатку постарається зробити їх конкурентними і ефективними. В іншому випадку їх доведеться продавати з дисконтом. Крім того, вигідно продати держбанки можна лише тоді, коли економіка країни зростає, щоб була потреба у кредитах. В іншому випадку, банківський бізнес не буде привабливим для покупців.

Рожкова заявила, що «Ощадбанк» необхідно спочатку зробити ефективним, але для цього потрібні роки. На даний час треба постаратися банк зробити ринковими. Необхідно провести всебічну ревізію бізнес-моделі банку. Лише після цього він зможе готувати бізнес-плани і рухатися до часткової або повної приватизації.

На думку Рожкової, приватні банки в Україні швидко підростають і більшість із них мають дуже хороший потенціал. У них є всі шанси потіснити на ринку державні банки. Приватизація держбанків буде плануватися виходячи з даних тенденцій.

Найболючішим питанням залишається денаціоналізація «ПриватБанку». Не виключений варіант, що Ігорю Коломойському вдасться довести в суді, що націоналізація «ПриватБанку» була проведена незаконно і олігарх поверне собі контроль над банком.

Рожкова заявила, що якщо таке станеться, то «ПриватБанк» знову опиниться у Фонді гарантування. Ліквідація такого великого банку дестабілізує всю фінансову систему. Але «ПриватБанк» має продовжувати працювати. Якщо його робота буде зупинена, то клієнти до нього вже не повернуться. А це призведе до величезних проблем у банківській системі і до інфляції.

Якщо ж у судовому порядку «ПриватБанк» буде повернуто Коломойському, то НБУ прийме рішення про його неплатоспроможність і звернеться до Кабміну з пропозицією по його націоналізацію.

Навіть якщо суд поверне акції «ПриватБанку» Коломойському, у Нацбанку є норма, яка дозволяє регулятору позбавити акціонера банку права голосу, якщо він не пройшов узгодження в Нацбанку.

НБУ буде намагатися зберегти фінансову стабільність і не допустить глобальної паніки на ринку, використовуючи для цього всі можливі важелі і обмеження.

Рожкова додала, що НБУ не хотілося б проходити повторно процес націоналізації «ПриватБанку», але якщо це буде єдиним виходом із ситуації, то банк націоналізують повторно з дотриманням всіх норм і законів.