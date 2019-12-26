Нацбанк за день выкупил 700 млн долл.

НБУ. Фото: Курс валют

https://racurs.ua/n131354-nacbank-za-den-vykupil-700-mln-doll.html

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Нацбанк в четверг, 26 декабря, выкупил 700 млн долл., тем самым, установив рекорд по закупке валюты в этом году. НБУ готов был выкупить еще больше американской валюты, а заявленная сумма аукциона составляла 1 млрд. долл.

Аукцион проводился по причине ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам, сообщается на странице НБУ в Facebook.

Сложившаяся на валютном рынке ситуация создавала риски чрезмерных колебаний курса гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для балансирования, поэтому проведение аукциона было закономерным.

С начала текущего года НБУ выкупил 7,5 млрд долл., что является рекордным показателем с 2007 года.

В Нацбанке объяснили, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений от экспорта.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что продолжительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке стало возможным благодаря постоянному улучшению макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет, а укрепление национальной валюты является логичным в условиях ускоренного экономического роста, замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП.

Чурий добавил, что НБУ увеличил свои золотовалютные резервы, воспользовавшись благоприятной ситуацией на рынке.