Нацбанк за день закупив 700 млн дол.

НБУ. Фото: Курс валют

https://racurs.ua/ua/n131354-nacbank-za-den-zakupyv-700-mln-dol.html

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Нацбанк у четвер, 26 грудня, закупив 700 млн дол., тим самим, встановивши рекорд із закупівлі валюти в цьому році. НБУ готовий був викупити ще більше американської валюти, а заявлена ​​сума аукціону становила 1 млрд. дол.

Аукціон проводився через очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками, повідомляється на сторінці НБУ в Facebook.

На валютному ринку склалася ситуація, яка створювала ризики надмірних коливань курсу гривні в бік зміцнення і обмежені можливості ринку для балансування, тому проведення аукціону було закономірним.

Із початку поточного року НБУ закупив 7,5 млрд дол., що є рекордним показником із 2007 року.

У Нацбанку пояснили, що пропозиція валюти істотно перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій у гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень від експорту.

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що тривале збереження сприятливої ​​ситуації на валютному ринку стало можливим завдяки постійному покращенню макроекономічної ситуації в Україні протягом останніх років, а зміцнення національної валюти є логічним в умовах прискореного економічного зростання, уповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП.

Чурій додав, що НБУ збільшив свої золотовалютні резерви, скориставшись сприятливою ситуацією на ринку.