Гололед на дорогах: водителей предупредили об опасности

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Гололед. Фото: Событие
Гололед на дорогах: водителей предупредили об опасностиhttps://racurs.ua/n131461-gololed-na-dorogah-voditeley-predupredili-ob-opasnosti.htmlРакурс
Гололед на дорогах Украины ожидается сегодня, 30 декабря 2019 года. После продолжительной влажной погоды в Украину пришли заморозки, которые спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.
О гололеде предупредила водителей пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Гололед будет наблюдаться по всей территории Украины, кроме южных областей.
Дневная температура по Украине может колебаться от -4°С до +9°С. Такие температурные колебания могут усложнить ситуацию на дорогах.
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