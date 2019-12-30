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Гололед. Фото: Событие

Гололед на дорогах: водителей предупредили об опасности

30 дек 2019, 11:07
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Гололед на дорогах Украины ожидается сегодня, 30 декабря 2019 года. После продолжительной влажной погоды в Украину пришли заморозки, которые спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

О гололеде предупредила водителей пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Гололед будет наблюдаться по всей территории Украины, кроме южных областей.

Дневная температура по Украине может колебаться от -4°С до +9°С. Такие температурные колебания могут усложнить ситуацию на дорогах.

Источник: Ракурс


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