Гололед на дорогах: водителей предупредили об опасности

Гололед. Фото: Событие

https://racurs.ua/n131461-gololed-na-dorogah-voditeley-predupredili-ob-opasnosti.html

Ракурс

Гололед на дорогах Украины ожидается сегодня, 30 декабря 2019 года. После продолжительной влажной погоды в Украину пришли заморозки, которые спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

О гололеде предупредила водителей пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Гололед будет наблюдаться по всей территории Украины, кроме южных областей.

Дневная температура по Украине может колебаться от -4°С до +9°С. Такие температурные колебания могут усложнить ситуацию на дорогах.