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Ракурс
Ожеледиця. Фото: Событие

Ожеледиця на дорогах: водіїв попередили про небезпеку

30 гру 2019, 11:07
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Ожеледиця на дорогах України очікується сьогодні, 30 грудня 2019 року. Після тривалої вологої погоди в Україну прийшли заморозки, які спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Про ожеледицю попередила водіїв прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Ожеледиця буде спостерігатися по всій території України, крім південних областей.

Денна температура по Україні може коливатися від -4°С до +9°С. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Джерело: Ракурс


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