Ожеледиця на дорогах: водіїв попередили про небезпеку

Ожеледиця. Фото: Событие

https://racurs.ua/ua/n131461-ojeledycya-na-dorogah-vodiyiv-poperedyly-pro-nebezpeku.html

Ракурс

Ожеледиця на дорогах України очікується сьогодні, 30 грудня 2019 року. Після тривалої вологої погоди в Україну прийшли заморозки, які спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Про ожеледицю попередила водіїв прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Ожеледиця буде спостерігатися по всій території України, крім південних областей.

Денна температура по Україні може коливатися від -4°С до +9°С. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.