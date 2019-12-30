Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 31 декабря ожидается без существенных осадков, днем потеплеет в южных регионах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла в Крыму до 9° мороза в западных областях. Днем прогнозируют от 3° мороза до 4° выше по Цельсию. Ветер в Украине юго-западный 5−10 м/с. Существенных осадков в ближайшие сутки не обещают. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 31 декабря прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью от 3−5° мороза, а днем-от 1−3° ниже нуля.

Во Львове в последний день 2019 года тоже ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 6−8° мороза, днем от 1° тепла до 1° мороза.

В Одессе во вторник ночью дождь со снегом, а днем без осадков. Ночью температура воздуха от 1° тепла до 1° мороза, днем 0−2° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 1−3° ниже нуля, а днем 0−2° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет облачно. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, днем от 1° до 1° тепла.

В Карпатах 31 декабря будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью от 5° мороза до 9° мороза, днем от 1° мороза до 2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 30 декабря на дорогах Украины ожидается гололедиц, поскольку после продолжительной влажной погоды в Украину пришли заморозки, которые спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки. Гололедиц будет наблюдаться по всей территории Украины, кроме южных областей.