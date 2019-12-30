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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 31 грудня: обіцяють хмарність та до 4° тепла (КАРТА)

30 гру 2019, 20:46
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Погода в Україні 31 грудня очікується без істотних опадів, вдень потепліє у південних регіонах.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла в Криму до 9° морозу в західних областях. Вдень прогнозують від 3° морозу до 4° вище за Цельсієм. Вітер в Україні південно-західний 5−10 м/с. Істотних опадів найближчої доби не обіцяють. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 31 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 3−5° морозу, а вдень від 1−3° нижче нуля.

У Львові в останній день 2019 року теж очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° морозу, вдень від 1° тепла до 1° морозу.

В Одесі у вівторок вночі дощ зі снігом, а вдень без опадів. Вночі температура повітря від 1° тепла до 1° морозу, вдень 0−2° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 1−3° нижче нуля, а вдень очікується 0−2° тепла.

У Харкові найближчої доби буде хмарно. Вночі температура повітря 3−5° морозу, вдень від 1° до 1° тепла.

У Карпатах 31 грудня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі від 5° морозу до 9° морозу, вдень від 1° морозу до 2° тепла.

Погода в Україні на 31 грудня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 31 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 30 грудня на дорогах України очікується ожеледиця, оскільки після тривалої вологої погоди в Україну прийшли заморозки, які спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки. Ожеледиця спостерігатиметься по всій території України, крім південних областей.

Джерело: Ракурс


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