Ким Чен Ын отказался от моратория на запуск ракет. Фото: rg.ru

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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики, заявил, что страна не будет продлевать мораторий на испытание ядерного оружия.

Пхеньян больше не чувствует моральных обязательств в отношении моратория на испытание ядерного оружия и баллистических ракет. Такое заявление 31 декабря сделал лидер КНДР, сообщает The New York Times.

Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство, — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, страна будет продолжать разработку стратегического оружия до тех пор, пока «враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена». Северокорейский лидер заверил, что в ближайшее время мир может увидеть их новое стратегическое оружие.

Вашингтон уже отреагировал на решение Пхеньяна. Так, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа «глубоко разочарована» действиями Ким Чен Ына. В Соединенных Штатах надеются, что он будет отдавать предпочтение «миру и благополучию вместо конфликта и войны».

Напомним, 10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях «сверхбольшой реактивной системы залпового огня», которые прошли в Северной Корее.