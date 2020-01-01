Кім Чен Ин відмовився від мораторію на запуск ракет. Фото: rg.ru

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Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки, заявив, що країна не продовжуватиме мораторій на випробування ядерної зброї.

Пхеньян більше не відчуває моральних зобов’язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та балістичних ракет. Таку заяву 31 грудня зробив лідер КНДР, повідомляє The New York Times.

Для нас немає сенсу і далі в односторонньому порядку виконувати це зобов’язання, — заявив Кім Чен Ин.

За його словами, країна продовжуватиме розробку стратегічної зброї доти, доки «ворожа політика США щодо Північної Кореї не буде усунена». Північнокорейський лідер запевнив, що найближчим часом світ може побачити їхню нову стратегічну зброю.

Вашингтон вже відреагував на рішення Пхеньяна. Так, державний секретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа «глибоко розчарована» діями Кім Чен Ина. У Сполучених Штатах сподіваються, щовіннадаватиме перевагу «миру і благополуччю замість конфлікту та війни».

Нагадаємо, 10 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин особисто був присутній на випробуваннях «надвеликої реактивної системи залпового вогню», які пройшли в Північній Кореї.